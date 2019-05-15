عاجل .. تيار نصرة الشريعة يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

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رفض تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الاتفاق الذي تم مساء أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وجدد في اللقاء التفاكري الجامع – ميثاق أمان السودان،الذي تم بقاعة الصداقة اليوم (الأربعاء)- جدد- رفضه تسليم البلاد لما اسماها قوى اليسار، وذكّر المجلس العسكري بتعهداته بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.

وأكد التيار التيار بحسب الصيحة الآن – أن كل الخيارات باتت مفتوحة لمقاومة الاتفاق الإقصائي بين العسكري وقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)