عاجل .. تيار نصرة الشريعة يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

التاريخ: 15-مايو-2019
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رفض تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الاتفاق الذي تم مساء أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وجدد في اللقاء التفاكري الجامع – ميثاق أمان السودان،الذي تم بقاعة الصداقة اليوم (الأربعاء)- جدد- رفضه تسليم البلاد لما اسماها قوى اليسار، وذكّر المجلس العسكري بتعهداته بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
وأكد التيار التيار بحسب الصيحة الآن – أن كل الخيارات باتت مفتوحة لمقاومة الاتفاق الإقصائي بين العسكري وقوى الحرية والتغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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