مشاورات لـ”الشعبية” مع قيادات المهنيين والأحزاب بالخرطوم

التاريخ: 15-مايو-2019
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ابتدر وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، برئاسة متحدثها الرسمي مبارك أردول، سلسلة لقاءات مكثفة في الخرطوم شملت تجمع المهنيين السودانيين، بالإضافة إلى عدد من قيادات الأحزاب السودانية خاصة الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير.
وكان وفد الحركة وصل الخرطوم قبل يومين لتمهيد وصول قادتها الكبار برئاسة نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام خميس جلاب.
واجتمع أردول بحسب الشروق – بكل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئيس نداء السودان، وقيادات حزب المؤتمر السوداني، علاوة على أعضاء من سكرتارية تجمع المهنيين مثلهم محمد ناجي الأصم وآخرين.
وأكد مسؤولو الحركة وفقاً للمتحدثة باسم الوفد إحسان عبدالعزيز، على ضرورة بناء علاقة استراتيجية بين قوى الكفاح المسلح والمهنيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وكان الوفد زار ساحة الاعتصام على أن يلتقي لاحقاً ببقية الأطراف المكونة لقوى الحرية والتغيير.
وطرح في لقاءاته ضرورة فتح المعابر والمسارات الإنسانية في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور واتخاذ قرارات لمصلحة النازحين واللاجئين وإطلاق سراح أسرى الحرب وتوقيع اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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