وكالة: أرامكو تتعافى بعد ضربات جوية حوثية

نقلت وكالة رويترز للأنباء أن شركة أرامكو النفطية السعودية ، استأنفت ضخ النفط عبر الخط الذي أغلق أمس عقب الهجوم "الحوثي" على محطتي ضخ.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن "أرامكو السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم على محطتي ضخ".

وكانت شركة "أرامكو" السعودية أصدرت بيانا أن إمدادات العملاء من ​النفط​ الخام والغاز لم تتأثر نتيجة تعرض محطتي الضخ لهجوم إرهابي من قبل جماعة أنصار الله في اليمن.

وقالت الشركة، إن "إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي"، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث الإرهابي، وذلك وفقا لقناة "العربية".

كما أشار عملاق النفط السعودي، إلى عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بشكل محدود، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لهجوم بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط. وبلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80%، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51%.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".

وأوضح: "إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".

وتابع أن "الهجوم الإرهابي استهدف خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع"، مؤكدا أن أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأكد وزير النفط السعودي أن "المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير الفالح "استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع".

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وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن "سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري، تأكيده أن "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية"، دون أن تحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.

وأشار المصدر:

"هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".

وأضاف المصدر أن "أنصار الله مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.