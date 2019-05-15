تفاصيل نجاة ترامب من حادث خطير وإصابة 3 ضباط أمريكيين

أفادت مصادر إعلامية أمريكية، بتعرض رجال الشرطة المرافقين لموكب سيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحادث، أمس الثلاثاء، في ولاية لويزيانا. وذكرت المصادر، أن موكب سيارات ترامب أبطأ سيره لدى مروره بموقع الحادث في "ليك تشارلز"، وأن الصحفيين في سيارة الصحافة شاهدوا ما لا يقل عن شرطيين ممددين على الأرض ومصابين، في وقت لم تتأثر فيه سيارة ترامب المصفحة. ووقع الحادث أثناء توجه ترامب لحضور إحدى المناسبات في "هاكبيري" بولاية لويزيانا.

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