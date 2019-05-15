ترتيبات لاستئناف الدراسة بجامعة الفاشر عقب عطلة عيد الفطر المبارك

كشفت حكومة شمال دارفور عن ترتيبات تجريها هذه الأيام لاستئناف الدراسة بجامعة الفاشر عقب عطلة عيد الفطر المبارك وذلك بناءأ على توجيهات تلقتها حكومة الولاية من المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم وبحث والي الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي لدى لقائه ظهر اليوم بمكتبة نائب مدير الجامعة البروفيسور طاهر بشارة تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستئناف الدراسة بجميع الكليات عقب عطلة عيد الفطر المبارك واعلن الوالي في تصريحات صحفية عن التزامة الكامل بتوفير كافة المعينات التى تسهم في افتتاح الجامعة فيما قال نائب مدير الجامعة ان ايقاف الدراسة كان له اثر سلبي عميق على الطلاب في الجوانب الاكاديمية

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