ليفربول يخطط لصفقة هجومية من الدوري الألماني

وقالت صحيفة ميرور، إن ليفربول سيحاول ضم فيرنر في الصيف المقبل، رغم التقارير الألمانية التي تشير إلى أن بايرن ميونيخ اقترب من ضم اللاعب.
وينتهي تعاقد فيرنر مع لايبزيج في صيف 2020، في الوقت الذي رفض فيه الدولي الألماني تجديد تعاقده.
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