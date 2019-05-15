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ليفربول يخطط لصفقة هجومية من الدوري الألماني

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يخطط لضم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

وقالت صحيفة ميرور، إن سيحاول ضم فيرنر في الصيف المقبل، رغم التقارير الألمانية التي تشير إلى أن بايرن ميونيخ اقترب من ضم اللاعب.

وينتهي تعاقد فيرنر مع لايبزيج في صيف 2020، في الوقت الذي رفض فيه الدولي الألماني تجديد تعاقده.

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