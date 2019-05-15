عون يوجه رسالة إلى أمريكا بشأن الحدود

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة بلاده في ترسيم حدودها الجنوبية، مشدداً على تمسك لبنان بسيادته.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن عون أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "لبنان المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، يرى أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".
ودعا عون الولايات المتحدة الأمريكية إلى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
ولفت البيان الرئاسي إلى أن عون بحث مع السفير ساترفيلد الأفكار التي سلّمها لبنان الأسبوع الماضي للسفيرة الأمريكية في بيروت اليزابيت ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأضاف أن الرئيس اللبناني "عرض وجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف الإدارة الأمريكية"، لافتاً إلى أن "التشاور سيستمر بين الجانبين اللبناني والأمريكي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية".
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