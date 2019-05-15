السلطات السعودية تحذر من "شامبو" أطفال يسبب مشاكل خطيرة

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر إن أحد شامبوهات الأطفال يعد خطيرا صحيًا لاحتوائه على نسبة عالية من مادة 1,4-Dioxane بمعدل يتجاوز الحد المسموح به.
وأوضحت الهيئة إنها سحبت عينات من منتجات شامبو فليمنغو بيبي شامبو Flemingo Baby Shampoo المتداولة في الأسواق المحلية لتحليلها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج المُصنع في الهند برقم تشغيلة 01 وتاريخ صلاحية 01/2020 على نسبة عالية من هذه المادة.
وتجاوزت هذه المادة الخطرة الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، وشدّدت الغذاء والدواء على ضرورة عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لدى المستهلكين.
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