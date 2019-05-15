ونشرت الإعلامية الكويتية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: "قريبا فجر السعيد تقابل الرئيس حسني مبارك"، ولم تكشف عن تفاصيل ما جرى خلال لقائها مع مبارك.
وقالت فجر السعيد في ردودها على المعلقين: "للعلم محد خلاني أقابله أنا درعمت عليه وقلتله بقابلك ووافق".
ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية خليجية تعلن إجراء أول مقابلة صحفية مع حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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