اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير

إتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الجرية والتغيير على فترة إنتقالية مدتها 3 سنوات وعلى كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي .

وأوضح الفريق أول ياسر العطا عضو المجلس الانتقالي في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة فجر اليوم على أنه تم الاتفاق على تخصيص الستة أشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية لاولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في جميع انحاء البلاد.

كما اتفقا على عدد نواب المجلس التشريعي بثلاثمائة عضوا تم تخصيص 67% من هذه المقاعد لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير وذلك بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلن الفريق أول ياسر العطا أنه في أقل من 24 ساعة سيتم الاتفاق كاملا ويحتفل الشعب السوداني الصابر والثائر بانجاز ثورته السلمية.

وترحم العطا على الشهداء الذين مضوا الى ربهم جراء احداث الامس مبينا ان التحقيق جاري لكل من حاول العبث بدماء ابناء هذا الشعب الابي .