الداخلية الألمانية: لا تغيير فى تقييم طلبات اللجوء للسوريين

استبعدت وزارة الداخلية الألمانية أي تغيير في مبادئ تقييم طلبات اللجوء للسوريين في البلاد، مشيرة أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر - في تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء - "لن يطرأ اى تغيير على مبادئ الهيئة الحاكمة لنهج قرارات اللجوء حتى يتم التحقق من حدوث تطورات جديدة في سوريا".. مضيفا "نتابع الوضع في سوريا، ونتصرف وفقا له حتى في سياسة اللجوء، مجددا التأكيد أنه حتى ذلك الحين لا يوجد داعٍ لتغيير تقييم طلبات اللجوء".

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد حدّث منتصف مارس الماضي من مبادئه الداخلية وأعاد تقييم الوضع الأمني في سوريا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذا التقييم حتى الآن.

جدير بالذكر أن الهيئة الحاكمة تابعة لوزارة الداخلية الألمانية، ويتعين على الوزارة الموافقة على المبادئ المنظمة لنهج وقرارات اللجوء في الهيئة.