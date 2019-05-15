القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى يزور سول وطوكيو مطلع الشهر المقبل

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأبعاء، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يخطط لزيارة كوريا الجنوبية واليابان مطلع الشهر المقبل.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إن شاناهان، الذي ينوي الرئيس الأمريكي ترامب تعيينه وزيرا للدفاع، سيقوم بزيارة العاصمة الكورية الجنوبية سول يومي 2 و3 يونيو بعد حضور منتدى دفاع آسيوي مقرر في أواخر مايو في سنغافورة.

وخلال زيارته لسول سيجتمع شاناهان مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو من المتوقع أن يبحثا التعاون العسكري الثنائي وكيفية إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بينما تمضي إدارة ترامب في مفاوضات مع كوريا الشمالي بهدف إقناعها بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وعقب اختتام زيارته لسول سيتوجه شاناهان إلى طوكيو في زيارة تستغرق يومان يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ويجي خلالها محادثات مع نظيره تاكيشي إيوايا بشأن واقعة إطلاق بيونج يانج في الآونة الأخيرة لقذائف قصيرة المدى.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الخميس الماضي بعد خمسة أيام من إطلاق قذائف وصاروخ موجه تكتيكي جديد.

وتهدف الزيارة إلى "تقوية التعاون الأمني الثلاثي في وقت ترى فيه طوكيو سول صعوبة في إصلاح العلاقات المتضررة على خلفية نزاعات تاريخية ووقائع حديثة.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن وزراء دفاع الدول الثلاث من المرجح أن يعقدوا اجتماعا ثلاثيا في سنغافورة.

وعين ترامب شاناهان قائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بعد استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس في ديسمبر على خلفية خلافات مع إدارة ترامب.