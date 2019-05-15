وأوضحت أن هذه التصريحات تخالف الاتهامات التى أعلنت عنها واشنطن لإيران فى بداية الأسبوع الماضى والتى أدت إلى التصعيد بين البلدين بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى.
وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الأمريكية ركزت على اتهام إيران بالمسئولية عن الهجوم الذى طال 4 سفن تجارية فى الخليج قبل أيام لكن طهران ردت بالتنصل من الأمر متهمة واشنطن بالسعى لدفعها إلى حرب لا تريد خوضها.
وأوضحت أن معارضى ترامب شنوا عليه حملة شعواء واتهموه بقلب الحقائق وحتى اصطناع الأحداث على غرار ما فعله جورج بوش مع العراق قبل غزوها عندما اتهم بغداد بحيازه أسلحة دمار شامل لتبرير الغزو قبل أن يتضح أنها مجرد أكاذيب.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عسكرى بريطانى: إيران لا تشكل خطرا على قوات التحالف فى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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