برشلونة يرصد 130 مليون يورو لخطف هدف ريال مدريد

تسعى عدة أندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة لخطف الفرنسي، بول بوغبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الذي اقترب من الرحيل عن الشياطين الحمر.

وربطت تقارير صحفية في الساعات الماضية بين نادي برشلونة واللاعب الفرنسي، الذي كان على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، في ضمهم للملكي الصيف المقبل، إضافة لتصريحات اللاعب التي كشف فيها عن رغبته في اللعب تحت قيادة زيدان.

وبدا ريال مدريد الوجهة الأقرب لبوغبا البالغ 26 عاما في الصيف المقبل، في ظل التقارير الكثيرة التي ربطت بينه وبين العملاق الإسباني.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرا نقلا عن "توتو سبورت" الإيطالية، يقول إن نادي برشلونة يخطط لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي بوغبا.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أنه من أجل تمويل الصفقة، يمكن أن يبيع برشلونة نجمه، إيفان راكيتيتش، الذي يملك عدة عروض من أندية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتبدو العلاقة بين بوغبا وجماهير النادي متوترة، إذ دخل اللاعب في مشكلات حادة مع الجماهير مؤخرا بسبب تراجع مستواه، وتعرض لحملة انتقادات وهتافات ضده بلغت أوجها في مباراة مانشستر الأخيرة بالدوري أمام كارديف سيتي، والتي انتهت بخسارة مذلة للفريق بهدفين نظيفين من فريق هبط من الدوري الممتاز.

يذكر أن بوغبا تم اختياره ضمن التشكيلة الأفضل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، رغم الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه مع مانشستر يونايتد.