اشتعال شبكات التواصل الاجتماعي عقب تصريحات "غريبة" لرئيس وزراء الهند

ذكر رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه استخدم الكاميرا الرقمية والبريد الإلكتروني في ثمانينات القرن الماضي، ما أشعل شبكات التواصل الاجتماعي.

والغريب في التصريح السابق أن الكاميرا الرقمية والبريد الإلكتروني لم يكونا مستخدمين آنذاك، إذ قال مودي أنه استخدم الكاميرا الرقمية، لأول مرة، في عام 1987-1988، خلال كلمة للسياسي الهندي البارز، يدعى لال كريشان أدفاني.

وأضاف رئيس الوزراء أنه قام بإرسال الصورة بالبريد الإلكتروني إلى العاصمة، نيودلهي، مؤكدا أن "الصورة الملونة قد نشرت مباشرة في اليوم الذي تلا خطاب أدفاني، وأن الأخير قد ذهل لظهور صورته ملونة في الصحف".

وأثارت التصريحات الأخيرة موجة انتقادات واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتب العديد من المتابعين أن أول كاميرا رقمية ظهرت في العالم هي "فوجي DS-1P"، وقد صنعت أول نسخة منها عام 1988، كما ذكر آخرون أن البريد الالكتروني قد وصل للعامة في تسعينات القرن الماضي.

وكان ناريندا مودي قد تعرض قبلها للانتقاد الشديد من قبل معارضيه، عقب إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل، ادعى فيها أن غطاء الغيوم الكثيفة قد ساعد المقاتلات الهندية في تفادي الرادارات الباكستانية، خلال المناوشات التي اندلعت بين الدولتين الجارتين في فبراير الماضي.