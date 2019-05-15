البورصة السعودية تخسر (31)مليار دولار في 72 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2%، الثلاثاء، بعد إقرار الحكومة بتعرض محطتين لضخ النفط في شركة أرامكو لهجوم بطائرات مسيرة.

وحسب “رويترز”، بلغت خسائر البورصة السعودية بعد حادث أرامكو 10 مليارات دولار وهي قرابة (2%) من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة التي تقدر بـ520 مليار دولار.

وتضاف تلك الخسائر لأخرى ضربت البورصة السعودية وبلغت في اليومين الماضيين 21 مليار دولار، حسب شبكة “CNBC” الاقتصادية.

وبذلك يصل إجمالي خسائرها إلى 31 مليار دولار في 72 ساعة.

واستهدف الهجوم، الذي وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع.

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وقامت “أرامكو” السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب؛ حيث يجرى تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من صباح الثلاثاء تنفيذ هجمات بـ7 طائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

وارتفعت أسعار النفط في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا؛ إذ وصل سعر برميل خام برنت إلى 71.75 دولار بارتفاع بلغ 1.9%، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة برميل النفط الخام الأمريكي 62.48 دولار بارتفاع وصل إلى 2.6%.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الإمارات، الأحد، أن 4 سفن تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب إمارة الفجيرة في المياه الاقتصادية الإماراتية.

وفي وقت لاحق كشفت السعودية أن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا من أهداف تلك العمليات.والسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ10 ملايين برميل يوميا.