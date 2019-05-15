مصادرة كميات كبيرة من سبائك الذهب…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة جنايات الجمارك _ الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء عبد الرحمن قرار بمصادرة سبائك الذهب الذي يزيد 17.064 كيلو والغرمة مبلغ (20.000) الف جنية تورد لصالح المحكمة.

وتتثمل وقائع البلاغ في ضبط راكبتين مغادرتين الي خارج البلاد حيث تم ضبط الذهب داخل الطائرة بعد تهريبه داخل طفاية حريق خاصة بعربة نقل المرضي.

بعد التشكيك فى احدي الراكبات علي الخطوط المغادرة الي خارج السودان وبعد اعادة تفتيشها بواسطة سلطات الجمارك تبين وجود الذهب المراد تهريبه الي خارج السودان بحوزتها

وكان الذهب قد تم ضبطه العام السابق بواسطة سلطات جمارك مطار الخرطوم عند محاولة تهريبيه لخارج البلاد.

وقد وقف حينها اللواء شرطة د.بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك علي حجم الانجاز وأشاد بيقظة وخبرة ضباط الجمارك التي ادت الي كشف كثير من حالات التهريب التى تهدد الاقتصاد الوطنى

وكانت دائرة الشئون القانونية والمخالفات بهيئة الجمارك قد تابعت اجراءات جلسات المحكمة وتقديم الادلة الكافية بعملية التهريب المادة السابقة غريزمان يودع أتلتيكو مدريد ويقترب من غريزمان يودع أتلتيكو مدريد ويقترب من برشلونة المقالة القادمة البورصة البورصة السعودية تخسر (31)مليار دولار في 72 ساعة

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