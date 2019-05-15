تفجرّ الأوضاع بمجلس الوفاق المريخي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفجرّت الأوضاع بمجلس الوفاق المريخي على نحوٍ مفاجئ بعد استقالة دفع بها مجموعة من الأعضاء ضمّت رئيس النادي محمد الشيخ مدني، ونائبه عبد الباسط سبدرات، مساعد الرئيس اوكتاي شعبان، عبد المنعم النذير، أمين المال لمجلس الشباب والرياضة بالخرطوم.

يُشار الي ان مجموعة ود الشيخ تفاجأت بخطاب اتحاد كرة القدم يشير إلى أنّ الأمين العام محمد جعفر قريش هو نائب الرئيس، فيما الصادق مادبو أمين المال، الأمر الذي سبب صدمة واعتبرته المجموعة خدعة كبيرة من قبل اتحاد الكرة بعد اعتماده اتفاقية الوفاق في وقتٍ سابق.

وكان مادبو قد طالب بتقلّده منصب أمين المال بعد عودته من فرنسا باعتبار أنّه انتخب عبر الجمعية العمومية، وهي الخطوة التي فاجأت الجميع لاسيما بعد اتهام مادبو مجلس الوفاق بالفشل.

هذا وكان أعلن لاعبو المريخ رفضهم استلام رواتبهم عن طريق الشيك بعد قرار المجلس مؤخرًا بشأن المستحقات المالية بطرف النادي، وطالبوا إدارة النادي بمنحهم المرتبات (كاش).