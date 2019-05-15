نيابة مكافحة الفساد تحظر النشر في الدعاوى التي تباشرها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ياسر بشير البخاري أمس، أمراً بحظر النشر في الدعاوى الجنائية كافة التي تباشرها نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

وأشار أمر الحظر إلى واجبات الصحفي المنصوص عليها في المادة 26(1) (هـ) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي تلزمه بألا يعلق على التحريات أو التحقيقات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية، فضلاً عن التزاماته بموجب القانون الجنائي بعدم التأثير على عدالة الإجراءات القانونية حسب صحيفة الصيحة. المادة السابقة الهلال يتوّصل إلى إتفاقٍ مع إدريس أمبومبو المقالة القادمة تفجرّ الأوضاع بمجلس الوفاق المريخي

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