الهلال يتوّصل إلى إتفاقٍ مع إدريس أمبومبو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”باج نيوز” أنّ نادي الهلال السوداني توصّل إلى اتفاقٍ مع لاعبه إدريس أمبومبو بمواصلة نشاطه مع الفريق. وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإن إدارة النادي أخطرت اللاعب بأنّ الأمور تسير وفق ما يرام والاستقرار سيد الموقف. وكان اللاعب قد قرّر فسخ التعاقد مع النادي على خلفية مغادرة رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال مؤخرًا.

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