أهو نطق !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كل يوم أُسأل عن جاري إسحاق..

*وفحوى السؤال : كيف هو؟…ولماذا هو ساكت على غير عادته ؛ من بعد الثورة؟..

*ولا أدري لماذا أنا – دوناً عن الآخرين – الذي أُسأل..

*فهو جاري في الصفحة نعم…وبيننا مشاغبات نعم…ولكن ليس أكثر من ذلك..

*ولكن المهم إنه نطق أخيراً….البارحة..

*أو تحرياً للدقة هو ثاني نطق له…من بعد أولٍّ عبارة عن إعادة نشر لقديم..

*ولا تسألوني مرة أخرى عماذا كتب..

*فوالله لم أفهم من مقاله هذا إلا كمثل الذي فهم نميري من خطبةٍ لأبي القاسم..

*وكانت عقب حدثٍ جلل…اهتز له عرش (مايو)..

*والطرفة الواقعية هذه حكاها لي قريبنا السفير عبد الرحمن سلمان…عليه الرحمة..

*فقد طفق أبو القاسم يتكلم كلاماً كثيراً…كأول المتحدثين..

*وفور أن انتهى – أخيراً – التفت نميري إلى من حوله متسائلاً (حد فهم حاجة؟)..

*فلما أومأوا بالنفي جميعاً صاح (خلاص…انتهى الاجتماع)..

*ومشكلة إسحاق إنه ما كان يعلم أين مشكلته…طوال سنوات التمكين ذي الغشاوة..

*فهو – مثل كثيرين غيره من الموالين – كان مغتراً جداً..

*فقد ظن – وظنوا – أن تمكينهم هذا باقٍ إلى يوم الدين ؛ يتوارثه أبناؤهم وأحفادهم..

*وما ذاك إلا لأنهم أُوتوا الحكمة وفصل الخطاب..

*وتبدى هذا الظن غروراً مستفزاً في كلامهم…وكتاباتهم…وحتى طريقة سلامهم..

*وطريقة السلام هذه كتب عنها صديقي وراق مقالاً كاملاً..

*قال – من بين ما قال – هو سلامٌ ضد (سنة الإسلام السلام) ؛ ذو لينٍ…و برودة..

*وإسحاق – بالذات – بلغ غروره حد رمي الآخرين بالكفر..

*وهم الذين على غير ما يفهمه هو- وإخوانه – عن الدين ؛ وإن صلوا…وإن صاموا..

*ويجوز فيهم – من ثم – القتل ؛ إن هم ثاروا…وتذمروا..

*والآن الثائرون هؤلاء يصلون…ويصومون…ويتلون القرءان ؛ بساحة الاعتصام..

*ولكنهم – في نظر إسحاق وجماعته – لم يستوفوا كمال الإسلام..

*فكمال الدين عندهم يتثمل في كل ما كان يقترفه رموز الإنقاذ…لثلاثين عاماً..

*في اكتناز المال…والتطاول في البنيان…وقتل النفس بدم بارد..

*أُنظروا إلى ما وُجد الآن في بيت (المسلم الأكبر) من ملايين العملات الحرة..

*وأُنظروا إلى ما يمتلكه من قصور…ومزارع…وشقق فاخرة..

*ثم أُنظروا إلى ما كان ينوي فعله في (ثلث) المتظاهرين…باسم (دين إسحاق)..

*ونطق جاري – وصديقي اللدود – أخيراً..

*ولكني أشك إن كان هو – ذات نفسه – قد فهم شيئاً…من هذا الذي نطق به..

*والكحة ولا صمَّة (القلم) !!.