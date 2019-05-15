(خاتم) هدى عربي والسرير البارد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* رمضان الفات كان الشعب السوداني يبحث عن (البرودة) في المساجد المكيفة ..

* محل ما يكون في مسجد بارد بتلقنا (صابنا) ..

* لو سمعنا في مسجد بارد في شمبات بنمشي، في الحتانة بنمشي، في الفتيحاب بنمشي، في اللاماب بنمشي ..

* وحكمة الله رمضان السنة دي كل الشعب السوداني يبحث عن البرودة في القيادة ..

* نهار رمضان في القيادة بيجري سريع ..

* اليوم في القيادة أقصر من فترة تعيين روضة الحاج وأبوهريرة حسين في الحكومة الساقطة ..

* قالوا في السوق ظهر عصير جديد اسمو (كراع روضة) ..

* عصير سريع الذوبان ..

* عصير روضة لا يضاهيه إلا شربات أبوهريرة حسين ..

* مكوة بس ..

* المهم ..

* في هذه الأيام ليس هنالك (كرسي) أو (سرير) أغلى وأهم من الكرسي والسرير المواجه للمكيف ..

* والله صحي ..

* في البيوت السرير المقاصد المكيف ربما يكون أغلى من قطعة الأرض ..

* الناس بتتشاكل في السراير المقابلة المكيف ..

* السراير بقت بالحجز ..

* النوم بالدور ..

* ومع ذلك يبقى رمضان هو رمضان ..

* تتجرس ما تتجرس رمضان خش العضم ..

* لا بينفع مكيف ولا بتشفع مروحة ..

* وعلى فكرة الناس في رمضان بيفتروا على المراوح ..

* الصايم ما بتمسكو المروحة ..

* وغايتو جنس غايتو ..

* تجميد الدوري الممتاز (المجمد أصلاً) لو كان سببه أحداث مباراة المريخ الأخيرة فهذا قرار ضعيف لأن سوء السلوك عند ناس المريخ ما جديد ..

* ديل طردوا الشرطة أيام الحكومة الساقطة ..

* البيطرد الشرطة بيضرب الحكم ..

* أما إذا كان التجميد لأسباب لا علاقة لها بأحداث مباراة المريخ فلا غبار على القرار ..

* المهم .. في كل الأحوال يجب أن تكون مباراة الأحداث هي الأخيرة بالنسبة لبكري المدينة في الملاعب ..

* عشان يكون عبرة لغيرو ..

* بعدين يا بكري أنت لو عندك عضلات كان تجي تعملها في مقر الاعتصام بالقيادة قبل يوم (11-4) ..

* ما شفناك ..

* شداد عليه أن يتولى أمر بكري المدينة ونثق أنه لن يقصر ..

* حاجة تكسف ..

* من حسنات الثورة السودانية العظيمة أن الجميع تجاوز القنوات السودانية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان ..

* الناس يا فاطرين في القيادة ويا ماشين على القيادة بعد الإفطار مباشرة ..

* ما في زول فاضي عشان يقعد يحضر ليهو برامج سخيفة وإعلانات هايفة ..

* حتى الذين لا يذهبون إلى القيادة تجدهم مشغولين ببرنامج (رامز في الشلال) الذي يعرض على شاشة (أم بي سي)..

* ولذلك لم استغرب عندما سألني صديق بالأمس، عن ما إذا كان برنامج أغاني وأغاني شغال هذا العام أم لا ..

* كثير جداً من الناس ما عارفين السنة دي في أغاني وأغاني ولا ما في ..

* وطالما هم يجهلون ويتجاهلون أغاني وأغاني فمؤكد أنهم ربما لا يعلمون أن هنالك قنوات تحمل اسم (الشروق وأنغام والخرطوم والقومي) ..

* قناة النيل الأزرق هي المقياس فطالما تجاهلها الناس طبيعي أن يتجاهلوا غيرها ..

* عن نفسي تابعت جزء من حلقة واحدة لبرنامج أغاني وأغاني وكان ذلك عن طريق الصدفة ..

* عندما تابعت وجدت هدى عربي بذات الرشاقة وهي تستعرض بـ(خاتم) كبير يتوسط أصابعها ..

* خاتم لونه ذهبي ولكن لا أعلم إن كان خاتم ذهب أصلي أم هو (تجميع دبي) ..

* وربما خاتم هدى هو الشيء الجديد الوحيد في هذه النسخة غير المتابعة ..

* هدى عربي بتهز في (الخاتم) وكأنها بتمغرز في المشاهدين علماً بأن بروفات البرنامج وتسجيله تم في أيام (الكتمة) ..

* لما دخلوا يسجلوا البرنامج كان دماء شهداء الثورة لسه ظاهرة على الأرض ولعل هذه أكبر سقطة لقناة النيل الأزرق منذ تأسيسها ..

* قناة بتغني وترقص على حطام البلد ..

* ونحن حقيقة لا نلوم هدى عربي وهي تهز كتفها تارة وتهز يدها لإظهار الخاتم تارة أخرى ..

* لا نلوم هدى عربي فهي لن تضيع أي فرصة للظهور وذلك لأنها بقت فنانة بعد ما بقت كبيرة ..

* الزول لما يتعلم الحاجة وهو كبير، من الصعب يقيف ..

* هدى عربي بقت فنانة بعد بقت كبيرة وداليا الياس كذلك ..

* داليا الياس وهدى عربي عشقتا الظهور وحاولتا تعويض ما مضى من العمر بكثير من الظهور ..

* ولذلك لا نلومه ولا ننتظر منهما موقف وطني ..

* ولكن الشعب السوداني الآن تعرَّف على حقيقة ما يسمون أنفسهم نجوم ..

* الكيمان اتفرزت ..

* وتاني ما أظن في سوداني عاقل بيمشي يتعاقد ليهو مع فنان سوداني بخمسين مليون عشان يجي يغني ليهو في عرسو ..

* القصة دي انتهت خالص، والناس بقت واعية ..

* فنانون تخاذلوا ولم يكتفوا بذلك، بل أصروا على الغناء والرقيص على جسد الوطن المتوجع ..

* ح يجي واحد يقول ليك ده شغلهم ومستحيل يقيفوا عشان الثورة ..

* لما يكون في احتقان في البلد ودم ودموع وظلم وناس بتموت يفترض نجوم المجتمع يحسوا بوجع الناس ..

* حتى لو ما وقفوا من الغناء ما يجوا يرقصوا ويستعرضوا الملابس والختم والمكياج الأوفر ..

* ملابسكم ومكياجكم ده من حر مال الشعب السوداني ..

* عموماً .. من مكاسب هذه الثورة أن هنالك حملة ستنطلق في الأيام القادمة لتحديد سقف ارتباطات الفنانين ..

* عشرة ألف جنيه سعر عداد الفنان والما عاجبو يقع البحر ..

* الشعب بقى واعي جداً ..

* أول أمبارح في كسلا تجار الثلج والسماسرة رفعوا سعر الثلج بشكل جنوني ..

* لقى التلج في كسلا بقى بالواسطة ..

* المواطنون في كسلا عملوا حملة لتوفير التلج بالمجان ..

* الآن التلج في كسلا أكتر من الهم ..

* دي الروح التي يحب أن نطبقها في كل تفاصيل حياتنا في العهد الجديد ..

* حكاية تلج كسلا دي نطبقها في فنانين الخرطوم ..

* ويا الله مطرة ..

* و..و..

* وأنت بتبيع المشاعر و……. والبطيخ كمان .