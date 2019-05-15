(خاتم) هدى عربي والسرير البارد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* رمضان الفات كان الشعب السوداني يبحث عن (البرودة) في المساجد المكيفة ..
* محل ما يكون في مسجد بارد بتلقنا (صابنا) ..
* لو سمعنا في مسجد بارد في شمبات بنمشي، في الحتانة بنمشي، في الفتيحاب بنمشي، في اللاماب بنمشي ..
* وحكمة الله رمضان السنة دي كل الشعب السوداني يبحث عن البرودة في القيادة ..
* نهار رمضان في القيادة بيجري سريع ..
* اليوم في القيادة أقصر من فترة تعيين روضة الحاج وأبوهريرة حسين في الحكومة الساقطة ..
* قالوا في السوق ظهر عصير جديد اسمو (كراع روضة) ..
* عصير سريع الذوبان ..
* عصير روضة لا يضاهيه إلا شربات أبوهريرة حسين ..
* مكوة بس ..
* المهم ..
* في هذه الأيام ليس هنالك (كرسي) أو (سرير) أغلى وأهم من الكرسي والسرير المواجه للمكيف ..
* والله صحي ..
* في البيوت السرير المقاصد المكيف ربما يكون أغلى من قطعة الأرض ..
* الناس بتتشاكل في السراير المقابلة المكيف ..
* السراير بقت بالحجز ..
* النوم بالدور ..
* ومع ذلك يبقى رمضان هو رمضان ..
* تتجرس ما تتجرس رمضان خش العضم ..
* لا بينفع مكيف ولا بتشفع مروحة ..
* وعلى فكرة الناس في رمضان بيفتروا على المراوح ..
* الصايم ما بتمسكو المروحة ..
* وغايتو جنس غايتو ..
* تجميد الدوري الممتاز (المجمد أصلاً) لو كان سببه أحداث مباراة المريخ الأخيرة فهذا قرار ضعيف لأن سوء السلوك عند ناس المريخ ما جديد ..
* ديل طردوا الشرطة أيام الحكومة الساقطة ..
* البيطرد الشرطة بيضرب الحكم ..
* أما إذا كان التجميد لأسباب لا علاقة لها بأحداث مباراة المريخ فلا غبار على القرار ..
* المهم .. في كل الأحوال يجب أن تكون مباراة الأحداث هي الأخيرة بالنسبة لبكري المدينة في الملاعب ..
* عشان يكون عبرة لغيرو ..
* بعدين يا بكري أنت لو عندك عضلات كان تجي تعملها في مقر الاعتصام بالقيادة قبل يوم (11-4) ..
* ما شفناك ..
* شداد عليه أن يتولى أمر بكري المدينة ونثق أنه لن يقصر ..
* حاجة تكسف ..
* من حسنات الثورة السودانية العظيمة أن الجميع تجاوز القنوات السودانية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان ..
* الناس يا فاطرين في القيادة ويا ماشين على القيادة بعد الإفطار مباشرة ..
* ما في زول فاضي عشان يقعد يحضر ليهو برامج سخيفة وإعلانات هايفة ..
* حتى الذين لا يذهبون إلى القيادة تجدهم مشغولين ببرنامج (رامز في الشلال) الذي يعرض على شاشة (أم بي سي)..
* ولذلك لم استغرب عندما سألني صديق بالأمس، عن ما إذا كان برنامج أغاني وأغاني شغال هذا العام أم لا ..
* كثير جداً من الناس ما عارفين السنة دي في أغاني وأغاني ولا ما في ..
* وطالما هم يجهلون ويتجاهلون أغاني وأغاني فمؤكد أنهم ربما لا يعلمون أن هنالك قنوات تحمل اسم (الشروق وأنغام والخرطوم والقومي) ..
* قناة النيل الأزرق هي المقياس فطالما تجاهلها الناس طبيعي أن يتجاهلوا غيرها ..
* عن نفسي تابعت جزء من حلقة واحدة لبرنامج أغاني وأغاني وكان ذلك عن طريق الصدفة ..
* عندما تابعت وجدت هدى عربي بذات الرشاقة وهي تستعرض بـ(خاتم) كبير يتوسط أصابعها ..
* خاتم لونه ذهبي ولكن لا أعلم إن كان خاتم ذهب أصلي أم هو (تجميع دبي) ..
* وربما خاتم هدى هو الشيء الجديد الوحيد في هذه النسخة غير المتابعة ..
* هدى عربي بتهز في (الخاتم) وكأنها بتمغرز في المشاهدين علماً بأن بروفات البرنامج وتسجيله تم في أيام (الكتمة) ..
* لما دخلوا يسجلوا البرنامج كان دماء شهداء الثورة لسه ظاهرة على الأرض ولعل هذه أكبر سقطة لقناة النيل الأزرق منذ تأسيسها ..
* قناة بتغني وترقص على حطام البلد ..
* ونحن حقيقة لا نلوم هدى عربي وهي تهز كتفها تارة وتهز يدها لإظهار الخاتم تارة أخرى ..
* لا نلوم هدى عربي فهي لن تضيع أي فرصة للظهور وذلك لأنها بقت فنانة بعد ما بقت كبيرة ..
* الزول لما يتعلم الحاجة وهو كبير، من الصعب يقيف ..
* هدى عربي بقت فنانة بعد بقت كبيرة وداليا الياس كذلك ..
* داليا الياس وهدى عربي عشقتا الظهور وحاولتا تعويض ما مضى من العمر بكثير من الظهور ..
* ولذلك لا نلومه ولا ننتظر منهما موقف وطني ..
* ولكن الشعب السوداني الآن تعرَّف على حقيقة ما يسمون أنفسهم نجوم ..
* الكيمان اتفرزت ..
* وتاني ما أظن في سوداني عاقل بيمشي يتعاقد ليهو مع فنان سوداني بخمسين مليون عشان يجي يغني ليهو في عرسو ..
* القصة دي انتهت خالص، والناس بقت واعية ..
* فنانون تخاذلوا ولم يكتفوا بذلك، بل أصروا على الغناء والرقيص على جسد الوطن المتوجع ..
* ح يجي واحد يقول ليك ده شغلهم ومستحيل يقيفوا عشان الثورة ..
* لما يكون في احتقان في البلد ودم ودموع وظلم وناس بتموت يفترض نجوم المجتمع يحسوا بوجع الناس ..
* حتى لو ما وقفوا من الغناء ما يجوا يرقصوا ويستعرضوا الملابس والختم والمكياج الأوفر ..
* ملابسكم ومكياجكم ده من حر مال الشعب السوداني ..
* عموماً .. من مكاسب هذه الثورة أن هنالك حملة ستنطلق في الأيام القادمة لتحديد سقف ارتباطات الفنانين ..
* عشرة ألف جنيه سعر عداد الفنان والما عاجبو يقع البحر ..
* الشعب بقى واعي جداً ..
* أول أمبارح في كسلا تجار الثلج والسماسرة رفعوا سعر الثلج بشكل جنوني ..
* لقى التلج في كسلا بقى بالواسطة ..
* المواطنون في كسلا عملوا حملة لتوفير التلج بالمجان ..
* الآن التلج في كسلا أكتر من الهم ..
* دي الروح التي يحب أن نطبقها في كل تفاصيل حياتنا في العهد الجديد ..
* حكاية تلج كسلا دي نطبقها في فنانين الخرطوم ..
* ويا الله مطرة ..
* و..و..
* وأنت بتبيع المشاعر و……. والبطيخ كمان .
كانت هذه تفاصيل خبر (خاتم) هدى عربي والسرير البارد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.