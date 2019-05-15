والدولة العميقة والدولة العبيطة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*سمعنا بكتائب الظل
*وشبعنا تهديد بعبارات من شاكلة
*الحس كوعك
*وقلعها داير ليهو ضراع
*واسبوع البقول بغم بنقطع راسو
*والعندو ناس يمرق الشارع
*ونحنا مرقنا
*مرقنا مرقنا مرقنا
*ضد الناس السرقوا عرقنا
*ضد الناس الكتلوا ولدنا
*وهتفنا
*والله مابنرجع
*الا البشير يركع
*والله مابنرجع
*الا الجنوب يرجع
*وسألنا
*دم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع
*وهتفنا
*سلمية سلمية
*ضد الحرامية
*سلمية سلمية
*الدم قصادو الدم مابنقبل الدية
*تحملنا تلتين سنة من الهبل علي شاكلة بلادي حقول
*وعلي شاكلة رب رب رب
*وبعضهم ملانا تفاف
*خشومهم كده
*حتي خشينا عليهم من فقد سوائل اذا طالت خطبهم الفارغه
*وخرج الشباب
*وربحت الثورة
*وانقشع الكذب بتاع نمسح نكسح
*وكتائب الظل اضحت بين يوم وليلة ذكريات
*تلتين سنة من الكذب المتواصل
*حتي القوة اصبحت احدي كذباتهم المضحكة
*ايكذب المؤمن يارسول الله؟
*عارفين الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم قال شنو؟
*ويقولوا ليك الله والدين والشريعة
*المهم
*نجحت الثورة التي كان مهرها ارواح زينة شبابنا
*واضحت المشكلة الوحيدة هي تفكيك الدولة العميقة
*ولكن
*للاسف بقاء بقايا العهد البائد علي مناصبهم
*وتمتع رموزهم بالحرية والصفه الدستورية
*ومصانعهم تدور
*مزارعهم وارفة الظلال
*قروشهم متندلة في محلها
*كاشا يسافر علنا
*والعباس قايلنوا مع اهلوا العباسيين في حصن كوبر الحصين
*اتاريهو مشي للعثمانيين
*وطالما كيزان الحله لسه يقدلون بفارهاتهم التي امتطوها من خزائن الشعب الصابيها في القيادة
*وطالما المجلس العسكري يتدقق في بنود المسودة ويبحث عن عيوبها في تفان وبدقة
*يختلج ليختلف مع تجمع قوي الحرية
*ويفرد مساحات الحرية شاسعة لبقايا العهد البائد دون مساءلة
*طالما ده كلو حاصل
*تبقي المشكلة مافي الدولة العميقة
*تبقي المشكلة في الدولة العبيطة
*يعني يابرهان يا اخوي
*لما العباس يشتت
*عبد العظيم شهيد العباسية نودي وشنا منو وين؟؟؟
*نقول ليهو العباس شتت ياشهيد العباسية؟
*ولا نقول زي الفنان الاسمو عباسية؟؟
*الدولة العميقة ليست مشكلة
*المشكلة الدولة العبيطة
*او الدوله البتفتكر الناس عبيييطة
*احيييييا
*ولا قال شنو هو عباسية!
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*اقول ليك حاجة يا والينا
*تعالوا من آخر وما تساهروا بينا
*لجان الشعبية
*رجعها لينا
*معتز صدمة
*رئيس وزراء
*نصبوا فينا
*مائدة رحمن
*اضربوها براكم
*وقولوا عملتوها لينا
*صمغنا العربي
*مادايرنوا
*عافنوا للزول السرقوا علينا
*بشير امرقو لينا
*ورجع قدامو تلتين برادو وستين سارينا
*تعالوا من آخر يا والينا
*ماتساهروا بينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال دولتنا دي باقي ليكم عميقة ولا عبيطة ولا بتفتكر الناس عبيطة ؟
والي لقاء
سلك
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