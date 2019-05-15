والدولة العميقة والدولة العبيطة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*سمعنا بكتائب الظل

*وشبعنا تهديد بعبارات من شاكلة

*الحس كوعك

*وقلعها داير ليهو ضراع

*واسبوع البقول بغم بنقطع راسو

*والعندو ناس يمرق الشارع

*ونحنا مرقنا

*مرقنا مرقنا مرقنا

*ضد الناس السرقوا عرقنا

*ضد الناس الكتلوا ولدنا

*وهتفنا

*والله مابنرجع

*الا البشير يركع

*والله مابنرجع

*الا الجنوب يرجع

*وسألنا

*دم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع

*وهتفنا

*سلمية سلمية

*ضد الحرامية

*سلمية سلمية

*الدم قصادو الدم مابنقبل الدية

*تحملنا تلتين سنة من الهبل علي شاكلة بلادي حقول

*وعلي شاكلة رب رب رب

*وبعضهم ملانا تفاف

*خشومهم كده

*حتي خشينا عليهم من فقد سوائل اذا طالت خطبهم الفارغه

*وخرج الشباب

*وربحت الثورة

*وانقشع الكذب بتاع نمسح نكسح

*وكتائب الظل اضحت بين يوم وليلة ذكريات

*تلتين سنة من الكذب المتواصل

*حتي القوة اصبحت احدي كذباتهم المضحكة

*ايكذب المؤمن يارسول الله؟

*عارفين الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم قال شنو؟

*ويقولوا ليك الله والدين والشريعة

*المهم

*نجحت الثورة التي كان مهرها ارواح زينة شبابنا

*واضحت المشكلة الوحيدة هي تفكيك الدولة العميقة

*ولكن

*للاسف بقاء بقايا العهد البائد علي مناصبهم

*وتمتع رموزهم بالحرية والصفه الدستورية

*ومصانعهم تدور

*مزارعهم وارفة الظلال

*قروشهم متندلة في محلها

*كاشا يسافر علنا

*والعباس قايلنوا مع اهلوا العباسيين في حصن كوبر الحصين

*اتاريهو مشي للعثمانيين

*وطالما كيزان الحله لسه يقدلون بفارهاتهم التي امتطوها من خزائن الشعب الصابيها في القيادة

*وطالما المجلس العسكري يتدقق في بنود المسودة ويبحث عن عيوبها في تفان وبدقة

*يختلج ليختلف مع تجمع قوي الحرية

*ويفرد مساحات الحرية شاسعة لبقايا العهد البائد دون مساءلة

*طالما ده كلو حاصل

*تبقي المشكلة مافي الدولة العميقة

*تبقي المشكلة في الدولة العبيطة

*يعني يابرهان يا اخوي

*لما العباس يشتت

*عبد العظيم شهيد العباسية نودي وشنا منو وين؟؟؟

*نقول ليهو العباس شتت ياشهيد العباسية؟

*ولا نقول زي الفنان الاسمو عباسية؟؟

*الدولة العميقة ليست مشكلة

*المشكلة الدولة العبيطة

*او الدوله البتفتكر الناس عبيييطة

*احيييييا

*ولا قال شنو هو عباسية!

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*اقول ليك حاجة يا والينا

*تعالوا من آخر وما تساهروا بينا

*لجان الشعبية

*رجعها لينا

*معتز صدمة

*رئيس وزراء

*نصبوا فينا

*مائدة رحمن

*اضربوها براكم

*وقولوا عملتوها لينا

*صمغنا العربي

*مادايرنوا

*عافنوا للزول السرقوا علينا

*بشير امرقو لينا

*ورجع قدامو تلتين برادو وستين سارينا

*تعالوا من آخر يا والينا

*ماتساهروا بينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال دولتنا دي باقي ليكم عميقة ولا عبيطة ولا بتفتكر الناس عبيطة ؟

والي لقاء

سلك