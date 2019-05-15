والي الشمالية:حريصون على تطوير القطاع الزراعي

اكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري اهتمام الولاية وحرصها على تطوير القطاع الزراعي باعتباره يمثل رأس الرمح في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج القومي من المحاصيل الاستراتيجية.



وشدد لدى زيارته اليوم لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية واجتماعه بالعاملين على ضرورة مضاعفة الجهد والعمل والاهتمام بالتخطيط السليم والبحوث والدراسات والارشاد الزراعي من أجل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل النقدية بجانب العمل على توطين زراعة محصول القمح والاستفادة من المقومات والموارد الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في المجال الزراعي.



وتعهد الساعوري بتحسين بيئة العمل للعاملين بالوزارة وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل معالجة المشاكل الموجودة في الأراضي الزراعية، معلنا عن تشكيل لجنة لحصر الأراضي الزراعية غير المستثمرة وانزال شعار الارض لمن يفلحها على ارض الواقع.



من جانبه اكد المهندس عبد الهادي الحاج المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة تستهدف التوسع في المساحات المزروعة لتصل الى مليون فدان خلال العام المقبل والاهتمام بزيادة الإنتاجية رأسيا وأفقيا والتنوع في زراعة المحاصيل النقدية وتطبيق الحزم التقنية والاستمرار في ميكنة العمليات الزراعية والحصاد وإدخال نظم الري الحديث في العمل الزراعي وتشجيع الزراعة التعاقدية بالمشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية، بجانب مواصلة العمل في كهربة المشاريع الزراعية والتحكم في تخصيص الأراضي الزراعية وذلك بعمل مخططات زراعية بعدد من المحليات، فضلا عن المضي قدما في تطوير القطاعين البستاني والحيواني والمحافظة على خلو الولاية من أمراض الحيوان.



هذا وكان والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري يرافقه المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والمالية والقوى العاملة والأمين العام لحكومة الولاية وعدد من القيادات قد قاموا بزيارات لمشتل البساتين وشركة الشمالية للخدمات الزراعية بدنقلا