وشدد لدى زيارته اليوم لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية واجتماعه بالعاملين على ضرورة مضاعفة الجهد والعمل والاهتمام بالتخطيط السليم والبحوث والدراسات والارشاد الزراعي من أجل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل النقدية بجانب العمل على توطين زراعة محصول القمح والاستفادة من المقومات والموارد الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في المجال الزراعي.
وتعهد الساعوري بتحسين بيئة العمل للعاملين بالوزارة وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل معالجة المشاكل الموجودة في الأراضي الزراعية، معلنا عن تشكيل لجنة لحصر الأراضي الزراعية غير المستثمرة وانزال شعار الارض لمن يفلحها على ارض الواقع.
من جانبه اكد المهندس عبد الهادي الحاج المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة تستهدف التوسع في المساحات المزروعة لتصل الى مليون فدان خلال العام المقبل والاهتمام بزيادة الإنتاجية رأسيا وأفقيا والتنوع في زراعة المحاصيل النقدية وتطبيق الحزم التقنية والاستمرار في ميكنة العمليات الزراعية والحصاد وإدخال نظم الري الحديث في العمل الزراعي وتشجيع الزراعة التعاقدية بالمشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية، بجانب مواصلة العمل في كهربة المشاريع الزراعية والتحكم في تخصيص الأراضي الزراعية وذلك بعمل مخططات زراعية بعدد من المحليات، فضلا عن المضي قدما في تطوير القطاعين البستاني والحيواني والمحافظة على خلو الولاية من أمراض الحيوان.
هذا وكان والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري يرافقه المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والمالية والقوى العاملة والأمين العام لحكومة الولاية وعدد من القيادات قد قاموا بزيارات لمشتل البساتين وشركة الشمالية للخدمات الزراعية بدنقلا
كانت هذه تفاصيل خبر والي الشمالية:حريصون على تطوير القطاع الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.