أقوى رسالة تهديد من وزير الدفاع الإيراني إلى أمريكا وإسرائيل

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستهزم التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وأضاف حاتمي، في كلمة له، اليوم الأربعاء: "سنهزم الجبهة الأمريكية الصهيونية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

جاء ذلك بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.