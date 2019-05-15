الرئيس النمساوى ينتقد الادارة الأمريكية ويبدى تفهما للمواقف الروسية

أكد الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين أهمية دعم العلاقات النمساوية الروسية . مشيرا الى تفهمه للمواقف الروسية ورغبته فى التحلى بالصبر عند مواجهة المشكلات السياسية .

وأوضح فان دير بيلين فى تصريح للتلفزيون النمساوى الرسمى " أو ار اف " اليوم الأربعاء، قبيل لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن المشكلات السياسية الصعبة لا يتم حلها فى وقت قصير وهناك قواسم وروابط قوية بيت روسيا والنمسا .

وانتقد الرئيس النمساوى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن "الدبلوماسية الطبيعية" هى التحدث مع بعضنا البعض . مشيرا الى أن الرئيس دونالد ترامب لا يتبع هذا المسار ولا أعتقد أن هذا جيد.

يذكر أن الرئيس النمساوى يزور روسيا حاليا للمشاركة فى منتدى حوار المجتمع المدنى الثنائى " حوار سوتشى "، ومن المتوقع أن يناقش عددا من القضايا الدولية مع الرئيس بوتين مثل قضية إيران الى جانب القضية الرئيسية التى تخص علاقات البلدين وهى أزمة الجاسوس الروسى لدى النمسا .