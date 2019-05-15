الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 13 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية، فيما استدعت شابين آخرين للتحقيق.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المعتقلين 11 مقدسيا غالبيتهم من بلدة العيسوية، بينهم سيدة تعمل موظفة فى هيئة شئون الأسرى والمحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين، أحدهما فتى، وفتشت عددا من المنازل فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات اعتدت - مساء أمس - على مواطن من حارة جابر بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضرب قبل اعتقاله، كما داهمت منزل آخر وفتشته.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، اليوم، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وألصقت قرار هدم إدارى للمبنى الجديد للجنة الشعبية لخدمات المخيم.

يذكر أن الاحتلال هدد قبل نحو أسبوعين بهدم عدة مبان فى المخيم، منها مدرسة ومركز الشباب الاجتماعى واللجنة الشعبية للمخيم لتجسيد سيطرة بلدية الاحتلال على المخيم ومؤسساته، والاستيلاء على مقر وكالة الغوث (الأونروا) وتصفية عملها فى المخيم والقدس، إلا أن مؤسسات المخيم واصلت البناء تحديا لمخططات الاحتلال الخبيثة، وسط تأكيدات بعدم التعامل مع أى مخططات تستهدف تصفية قضية اللاجئين.