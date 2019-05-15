سلطنة عمان تأسف لتعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات

وقالت وزارة الخارجية فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة، "لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".
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