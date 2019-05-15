سلطنة عمان تأسف لتعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات

عبرت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن أسفها للهجمات "غير المسئولة" على سفن تجارية بينها ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، هذا الأسبوع، ودعت إلى تضافر الجهود لتجنب الحوادث التى تضر بأمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة، "لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".