إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرات بذكرى النكبة فى غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسيرات سلمية بذكرى النكبة شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفلسطينيين الذين بدأوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة فى المسيرات السلمية لإحياء الذكرى الـ71 للنكبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أحضرت آليات عسكرية تقوم بضخ المياه العادمة تجاه المتظاهرين الذين يتواجدون على مقربة من السياج الفاصل.