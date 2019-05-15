وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفلسطينيين الذين بدأوا يتوافدون إلى عدد من المناطق شرق القطاع للمشاركة فى المسيرات السلمية لإحياء الذكرى الـ71 للنكبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أحضرت آليات عسكرية تقوم بضخ المياه العادمة تجاه المتظاهرين الذين يتواجدون على مقربة من السياج الفاصل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرات بذكرى النكبة فى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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