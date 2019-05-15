صورة بالخطأ تكشف اقتراب جريزمان من باريس سان جيرمان

وجه أنطوان جريزمان صدمة لجماهير أتلتيكو مدريد بعدما أعلن أمس رحيله عن النادى عقب 5 سنوات قضاها مع فريق العاصمة الإسبانية، عبر رسالة بالفيديو نشرها على حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن شقيق جريزمان حذف صورة نيمار بعد دقائق من نشرها، وتساءلت هل عما إذا يكون نشرها بالخطأ وكشف عن اقتراب انتقال الهداف الفرنسى إلى باريس سان جيرمان وليس برشلونة؟
وعقب رحيله عن أتلتيكو مدريد تحدث الجميع عن اقتراب جريزمان من برشلونة الذى أبدى اهتمامه بضمه قبل موسمين وكان قريبا من الانتقال للفريق الموسم الماضى لكنه فضل الاستمرار مع أتلتيكو.
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