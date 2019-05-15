حاكم ولاية أمريكية يستقبل ترامب مرتديا جوارب عليها صورته وشعره المميز

استقبل حاكم ولاية لويزيانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة فريدة من نوعها، حيث ارتدى حاكم الولاية جوارب تحمل صورة ترامب مضافا إليها خصلات من شعر مستعار يشبه شعر الرئيس الأمريكي.

وقالت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية إن حاكم ولاية لويزيانا بيلي نونجيسر أظهر للرئيس الأمريكي فور استقباله في مطار تشينولت الدولي جواربه الزرقاء التي طُبعت عليها صورة ترامب في دلالة على مجاملة ترامب، الذي أبدى إعجابه بما قام به نونجيسر، ثم التقط الاثنان عدة صور تبرز الجوارب.

ويقدر سعر الجوارب بـ25 دولارا على موقع أمازون، وتوصف على الموقع بأنها "جوارب دونالد ترامب الناعمة والفخمة، بخصلات شعر يمكن تسريحها حسب حالتك المزاجية".