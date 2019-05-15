المركزي الإيراني يطمئن بشأن احتياطيات البلاد الأجنبية

واعتبر، أن توالي ما أسماه شائعات الحرب أو التفاوض مع الولايات المتحدة بشكل يومي "يؤثر على سعر صرف العملة الإيرانية وعلى الأسعار في السوق الإيرانية".
ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن همتي قوله إن المركزي الإيراني أحبط محاولة لزعزعة استقرار سوق الصرف الأسبوع الماضي عقب إعلان طهران تعليق تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي.
وأوضح، أن المحاولة كانت تستهدف سوق الصرف عبر إطلاق الشائعات، كذلك دعا إلى عدم المضاربة بسوق صرف العملات.
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