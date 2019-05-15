وقال أليساندرو إنسيناس نائب وزير الداخلية المكسيكي إن السلطات عثرت على الجثث في 222 مقبرة معظمها في ولايات فيراكروز وسونورا وسينالوا وجيريرو وكوليما، مشيرا إلى أن هذه هي أول إحصائية رسمية من الحكومة الجديدة.
وهذه الولايات المذكورة تحديدا، هي الأكثر تضررا من عمليات القتل والاختفاء على يد عصابات الجريمة المنظمة على مدى الأعوام الماضية.
وتعهد الرئيس المكسيكي بالحد من العنف الذي تعاني منه المكسيك، لكن حتى الآن يبدو أن عدد القتلى في البلاد هذا العام سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجل العام الماضي.
وقتل أكثر من 200 ألف شخص واختفى عشرات الآلاف منذ أن قررت حكومة المكسيك نهاية عام 2006 تكليف القوات المسلحة بحملة للقضاء على عصابات المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك: العثور على 337 جثة في مقابر سرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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