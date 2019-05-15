الرئيس المصري السيسي: تدعم الاستقرار وإسكات البنادق في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على إيلاء مصر أهمية قصوى لدعم الاستقرار والسلام و”إسكات البنادق” في السودان في ضوء العلاقات التي تربط بين البلدين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي، وإيجاد أرضية تقوم على فهم واضح من الأطراف الإقليمية للتطورات على الساحة السودانية.

وشدد الرئيس المصري لدى استقباله ثابو مبيكي، رئيس آلية الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان وجنوب السودان، على أهمية “إسكات البنادق” وبحث سبل تقديم المعونة والمؤازرة للسودان، لمساعدته على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح والوفاء بطموحات الشعب السوداني المشروعة.

من جانب آخر، أكد السيسي مساندة مصر لمختلف الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان، وذلك باعتباره يمثل مرجعية أساسية في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، ومستعرضاً الجهود والمساعدات المصرية في هذا الصدد لمواطني جنوب السودان.

وتوصلت قوى الحرية والتغيير عقب يوم دام إلى اتفاق بشأن إدارة الفترة الانتقالية ينهي حالة الشد والجذب التي ظلت الشهر الماضي، وعلمت “البيان” من مصادر مطلعة على مجريات التفاوض أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف في وقت لاحق، يمنح العسكريين الأغلبية في مجلس السيادة والأغلبية لقوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، كما يمنح الاتفاق سلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء.