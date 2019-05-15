المغرب تتبرأ من شحنة الذهب المضبوط في السودان

التاريخ: 15-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺠﺰ ﺫﻫﺐ ﻣﺤﻤﻞ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ “ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟـﻪ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ”. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ حسب صحيفة الجريدة ﺃﻣــﺲ، ﺃﻥ “ﺍﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻁﺎﺭ”. Advertisements ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ، ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﺒﺮ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻨﻘﻞ 84 ﻛﻴﻠﻮ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺬﻫـﺐ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻘﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺒﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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