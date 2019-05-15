قوى الحرية تتهم العسكري بالمراوغة بشأن الكشف عن أسماء معتقلي النظام المخلوع

التاريخ: 15-مايو-2019
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اتهمت قوى الحرية والتغيير، من المجلس العسكري الانتقالي بالمراوغة بشأن الكشف عن قائمة أسماء معتقلي النظام المخلوع، وقال القيادي بقوى الحرية بابكر فيصل، في رده على سؤال بهذا الشأن، إن قوى التغيير خلال جولة التفاوض طلبت كشفاً بأسماء المعتقلين من رموز النظام البائد، وقطع بإبرازه خلال 48 ساعة.
وقال فيصل خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى التغيير حسب صحيفة الجريدة أمس بشأن تداعيات الاثنين الدامي: إنهم تابعوا بقلق ما كشفه مدير السجون حول عدم اعتقال شقيق المخلوع عباس البشير الذي اتضح هروبه إلى دولة تركيا، ما اضطر المجلس إلى الاعتراف إلى أن معلوماته لم تكن دقيقة بهذا الخصوص وإنما ألقى القبض على عبد الله البشير فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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