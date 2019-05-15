التاريخ: 15-مايو-2019
169 مشاهدة
كشفت مصادر عن تحصل الاستخبارات العسكرية على قائمة بها (180) شخصاً شاركوا في الهجوم الدامي على المعتصمين يوم الاثنين، وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على أحد المتورطين وهو طالب جامعي ينتمي لقوات غير نظامية تابعة لنائب الرئيس المخلوع، الأسبق علي عثمان محمد طه، والذي اعترف بأن الأوامر تقضي بفض الاعتصام بإطلاق النار ودهس المعتصمين واغتيال الضباط.
وذكرت المصادر حسب صحيفة الجريدة، أن السلطات السودانية بمطار الخرطوم ضبطت شحنة عبارة عن (12) طن من قنابل الغاز المسيل للدموع قادمة على متن طائرة إثيوبية مستأجرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات تقبض على متورط في هجوم الاثنين الدامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.