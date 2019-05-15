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الاستخبارات تقبض على متورط في هجوم الاثنين الدامي

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التاريخ: 15-مايو-2019

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الاستخبارات تقبض على متورط في هجوم الاثنين الدامي

كشفت مصادر عن تحصل الاستخبارات العسكرية على قائمة بها (180) شخصاً شاركوا في الهجوم الدامي على المعتصمين يوم الاثنين، وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على أحد المتورطين وهو طالب جامعي ينتمي لقوات غير نظامية تابعة لنائب الرئيس المخلوع، الأسبق علي عثمان محمد طه، والذي اعترف بأن الأوامر تقضي بفض الاعتصام بإطلاق النار ودهس المعتصمين واغتيال الضباط.

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وذكرت المصادر حسب صحيفة الجريدة، أن السلطات السودانية بمطار الخرطوم ضبطت شحنة عبارة عن (12) طن من قنابل الغاز المسيل للدموع قادمة على متن طائرة إثيوبية مستأجرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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