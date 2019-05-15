ولاة جدد للجزيرة والقضارف ونهر النيل

التاريخ: 15-مايو-2019
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علمت مصادر أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً بتكليف ولاة عسكريين جدد لثلاث ولايات، ونقل من سبقوهم إلى وحدات عسكرية أخرى.
وشمل القرار تكليف اللواء ركن أحمد حنان والياً مكلفاً على ولاية الجزيرة وقائداً للفرقة الأولى، واللواء ركن نصر الدين عبد القيوم والياً مكلفاً على ولاية القضارف وقائداً للفرقة، واللواء الركن عبد المحمود والياً مكلفاً على ولاية نهر النيل وقائداً للفرقة حسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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