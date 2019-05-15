قوى الحرية تطالب المجلس العسكري بقائمة لمعتقلي النظام المخلوع

التاريخ: 15-مايو-2019
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كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مطالبتها للمجلس العسكري في جلسة التفاوض الأولى أمس الأول، بإعلان قائمة بمعتقلي النظام المخلوع على خلفية هروب العباس شقيق المخلوع البشير.
ووصف القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، ما حدث من اعتداء على المعتصمين بأنه يعد نكسة كبيرة تضع البلاد على المحك مؤكداً أن الرصاص الذي استهدف المعتصمين هو رصاص “الدعم السريع”، ويتحمل مسؤوليته المجلس العسكري، وأضاف: “اللوم يقع بالكامل على المجلس العسكري، لأن استجابته للأحداث بطيئة وضعيفة”، وسخر من الحديث عن مندسين وسط المعتصمين، مؤكداً أنها ذات الأسطوانة المشروخة للنظام البائد التي ظل يكررها حتى لحظة سقوطه، منوهاً إلى أن آخر مهلة للتفاوض اليوم وبعدها يتحمل المجلس مسؤولية جر البلاد للاستقطاب الحاد، مطالباً المجلس بالكشف عن القوات التي ترتدي زياً رسمياً ويصفها بـ(المندسين).
من جانبه أكد القيادي بقوى الحرية بابكر فيصل أن التصعيد بدأه المجلس العسكري بمحاولة فتح الشوارع بالقوة، داعياً للجنة تحقيق مستقلة تشكل بصورة فورية لتحديد المسؤول عن أحداث أمس الأول ومحاسبة الجناة.
في السياق جدد القيادي بقوى الحرية محمد ناجي الأصم التأكيد على مواصلة التصعيد سلمياً من قبل قوى الحرية والتغيير، حمل المجلس العسكري مسؤولية التصعيد بسبب مماطلاته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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