مكارم : أتمنى الغناء للثوار في ميدان القيادة

عبرت المطربة مكارم بشير عن رغبتها في الغناء للثوار في ساحة الاعتصام بميدان القيادة العامة للجيش وقالت مكارم أنها تتمنى ذلك ، مرسلة تهانيها للشعب السوداني ولكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .
وأضافت من خلال لايف بصفحتها في فيسبوك أن غيابها في الفترة الماضية كان بسبب تعرضها لحادث سير ، بالاضافة الي ظروف مرض شقيقتها ، وأجابت مكارم من خلال البث على الكثير من أسئلة جمهورها الذي تفاعل معها وطالب ببعض الدندنات لاغنيات بعينها ، مثل ( نجمة نجمة) .
كما بعثت مكارم من خلال اللقاء بتعازيها الحارة لزميلتها المطربة رماز ميرغني في وفاة شقيقها ، معبرة عن خالص مواساتها وحزنها الشديد .
وبحسب صحيفة أخر لحظة مكارم تطل هذا الموسم في رمضان عبر برنامج ي أغاني وأغاني للموسم الثالث على التوالي بقناة النيل الأزرق ، (ويلا نغني) بقناة الهلال .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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