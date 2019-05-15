الكشف عن عائد حصائل صادر (3) شحنات من الصمغ لم يدخل (المركزي)

التاريخ: 15-مايو-2019
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كشف عضو مجلس إدارة شركة الصمغ العربي محمد ابراهيم عن وجود ممارسات خاطئة تتم داخل الشركة من قبل نافذين لم يسمهم، وناشد اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري بالتدخل للحد من تلك الممارسات وفتح ملفاتها، وأكد خلال حديثه حسب صحيفة الصيحة، أن عائد حصائل صادر (3) شحنات من الصمغ لم تدخل بنك السودان المركزي، والتي تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً لقيام الإدارة بتخزين الصمغ بالأردن ما أدى إلى احتجاج الموظفين من تلك الممارسات، خاصة بعد توقف عمليات البيع والشراء لفترة طويلة، متخوفاً من أن تؤدي تلك الخطوة إلى بيع أصول الشركة أو رهنها من الجهات العليا وبالتالي ضياع شركة الصمغ العربي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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