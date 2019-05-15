وزارة التربية بالخرطوم: 6 يونيو انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم انطلاق العام الدراسي الجديد (2019-2020) في 6 يونيو المقبل، على أن تكون نهايته في 3 مارس المقبل، وحددت الوزارة 24 فبراير 2020 موعداً لامتحانات شهادة الأساس للعام المقبل.

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وطمأن مدير عام الوزارة عبد الله نصر أمس بأن الاستعداد للعام الدراسي يجري بصورة طيبة، وأقر بوجود عجز في المعلمين، ونقل توجيهات والي الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، بسد النقص في المعلمين، كما وجه بتوفير كل المستلزمات من كتاب وإجلاس وتحسين البيئة المدرسية، وأعلن نصر تشكيل لجنة لإنفاذ توجيهات الوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)