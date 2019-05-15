التاريخ: 15-مايو-2019
217 مشاهدة
أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم انطلاق العام الدراسي الجديد (2019-2020) في 6 يونيو المقبل، على أن تكون نهايته في 3 مارس المقبل، وحددت الوزارة 24 فبراير 2020 موعداً لامتحانات شهادة الأساس للعام المقبل.
وطمأن مدير عام الوزارة عبد الله نصر أمس بأن الاستعداد للعام الدراسي يجري بصورة طيبة، وأقر بوجود عجز في المعلمين، ونقل توجيهات والي الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق، بسد النقص في المعلمين، كما وجه بتوفير كل المستلزمات من كتاب وإجلاس وتحسين البيئة المدرسية، وأعلن نصر تشكيل لجنة لإنفاذ توجيهات الوالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية بالخرطوم: 6 يونيو انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.