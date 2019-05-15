تنقلات واسعة لرؤساء النيابات الكبيرة بالمركز والولايات

أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أمس أوامر تنقلات لأعضاء النيابة العامة بالمركز وبعض الولايات، شملت رؤساء قطاعات النيابات الكبيرة، “الخرطوم، أم درمان وبحري”.

وطبقاً للقرار، أجريت تنقلات للقطاعات والإدارات داخل النيابة، وتم نقل رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم النذير حامد الفكي إلى إدارة التدريب، ورئيس النيابة العامة قطاع بحري سيف الدين العبد إلى نيابة مخالفات المصارف، ونقل رئيس النيابة العامة أم درمان ياسر أحمد محمد إلى إدارة شؤون النيابات العامة والمتخصصة.

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وشملت التنقلات حسب صحيفة الصيحة بعض الولايات، وتم نقل رئيس النيابة العامة بولاية سنار عبد الله أحمد عبد الله لرئاسة النيابة العامة قطاع الخرطوم ورئيس النيابة العامة بشمال دارفور بخاري ابراهيم آدم رئيساً للنيابة العامة قطاع بحري وشرق النيل، ونقل القرار رئيس النيابة العامة الدائرة الجنائية محمد محمود أبو طه إلى رئاسة النيابة العامة قطاع أم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)