فنان سوري يغني للثورة السودانية

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الخليج 365 :
قدم الفنان السوري سميح شقير ، أغنية جديدة بعنوان ( الفرح سوداني ) ، تضامناً وتحية للثورة السودانية ، وقال شقير في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : أغنيتي الجديدة مهداة الي الشعب السوداني العظيم ، مع كل الاعتزار والحب .
وبحسب صحيفة أخر لحظة قدم الفنان السوري شقير من قبل أغنية قال فيها : ( والشعب السوداني ، ناوي يعيدا ناوي ، ثورة للمجد الانساني) .
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