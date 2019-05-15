فنان سوري يغني للثورة السودانية

الخليج 365 :

قدم الفنان السوري سميح شقير ، أغنية جديدة بعنوان ( الفرح سوداني ) ، تضامناً وتحية للثورة السودانية ، وقال شقير في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : أغنيتي الجديدة مهداة الي الشعب السوداني العظيم ، مع كل الاعتزار والحب .

وبحسب صحيفة أخر لحظة قدم الفنان السوري شقير من قبل أغنية قال فيها : ( والشعب السوداني ، ناوي يعيدا ناوي ، ثورة للمجد الانساني) .