المريخ.. يكشف الأسباب الحقيقة والتطورات وراء تأخير أموال البطولة العربية

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الخليج 365 :
في تطورٍ جديد، كشفت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” عن الأسباب الرئيسية لتأخير استلام المريخ لحافز المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن تغيير أرقام الحساب الخاص بنادي المريخ أدى إلى تأخر إرسال الحافز البالغ قدره”500″ ألف دولار.
وقال مصدر موثوق لـ”باج نيوز” إنّ نادي المريخ أرسل خطابًا إلى الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الأيام الماضية أخطره من خلاله برقم الحساب الخاص بالنادي لإرسال الأموال المتعلّقة بالمشاركة في البطولة.
وأوضح المصدر أنّ الخطوات التي قام بها النادي مؤخرًا قد تسبّب في تأخير إرسال الأموال العربية إلى ما بعيد عيد الفطر المبارك.
ومنذّ وداع المريخ لبطولة كأس زايد في أبريل المنصرم على حساب النجم الساحلي ظلّ المجلس في حالة ترّقب لحافز المشاركة في المنافسة من أجلّ الإيفاء بمستحقات اللاعبين والجهاز الفني.
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