السفارة الأمريكية بالخرطوم تدين الهجمات المأساوية على المتظاهرين مساء الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دانت السفارة الأمريكية بالخرطوم الهجمات المأساوية على المتظاهرين الاثنين، و التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص وجرح اكثر من المائة . وأشارت السفارة في تعميم تلقت (التحرير)نسخة منه الثلاثاء ، إلى أن الهجمات كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الإنتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس.

وقالت ان إستخدام القوة و الإستخدام غير الضروري للغاز المسيل للدموع ادى إلى أعمال عنف في وقت لاحق و التي لم يستطع المجلس العسكري السيطرة عليها. وأعربت السفارة عن تعاطفها مع أسر الضحايا، الذين يطالبون بمحاسبة كاملة للذين تسببوا في الأحداث وقالت السفارة ينبغي أن لا تؤثر أحداث الاثنين على التقدم الذي أحرز في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة إنتقالية بقيادة مدنية، وأعربت السفارة عن امنياتها في إقامة سودان مسالم و ديمقراطي بطريقة سلمية

التحرير