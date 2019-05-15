حميدتي يزج بالاطفال في المحرقة اليمنية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في غمرة انشغال الناس بالمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية المختلفة ، وفي الوقت الذي يراقب فيه الكثيرون في الداخل والخارج الشد والجذب عن الاعتصام وفضه بالقوة أو تركه يستمر ، ومع إغلاق بعض المحتجين لطرقات حيوية أخرى واختلاف الناس في قبولهم أو رفضهم الأمر ، وسط هذه الأحداث وانشغال الساحة بها مر على الناس خبر ما كان له أن يمر هكذا دون توقف عنده ، وما كان للناس أن تتركه يمضي كخبر عادي فهو ليس عاديا بأي حال من الأحوال ، ومن المؤكد أن من يقفون خلف الحدث أرادوا أن يمر الخبر وسط انشغال الناس باحداث أخرى حتي لا يثير الاستغراب ويكثر المعترضون عليه وقد حققوا بكل أسف ما أرادوا ومر الخبر دون إثارة ردود الفعل التي تناسبه ونعني به طبعا ماتم الاعلان عنه من تفويج قوة من الدعم السريع لليمن أغلبهم دون ال”18″ عاماً ، وقد أظهرت الصور المتداولة للمفوجين كيف أنهم اطفال وغالبهم لم تنبت شواربهم بعد ، وهذا الفعل بحد ذاته جرم كبير لا يمكن أن يسكت عنه الناس وهو مستنكر وفقا لكل الشرائع والقوانين والأعراف ، ولابد أن يفهم القائمون على الأمر من قادة الدعم السريع أنهم يرتكبون جرما بحق هؤلاء الأطفال الذين يزجون بهم في المحرقة اليمنية ويرتكبون جرما بحق الوطن وأهله ككل ولن يغفر لهم التاريخ فعلهم القبيح وعملهم المنكر .

هذا التفويج تم خواتيم أبريل الماضي وكان من معسكر حاضرة ولاية جنوب دارفور،

وتم الزج بهؤلاء الاطفال للقتال في الصفوف الأمامية ضمن تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية والامارات.

ويقاتل في اليمن آلاف الجنود السودانيين، أغلبهم تابعون للدعم السريع وهذا ما يجعل الفريق حميدتي المسؤول المباشر عن هذا الجرم الكبير .

المصادر التي نقلت عنها الخبر صحيفة صوت الهامش أكدت أن نحو “600” جندي جرى ترحيلهم لليمن من مطار مدينة نيالا اغلبهم دون سن الثمانية عشر عاماً وقد أظهرت صورهم ذلك .

المصدر أشار إلى أن الجنود الذي جرى تفويجهم لليمن حديثي التخرج جرى تدريبهم في معسكر “دوماية” في نيالا ومعسكر سلاح المظلات في الخرطوم، ومعسكر الجيلي، ولم يمضي على تدريبهم “4” أشهر .

وأضاف أن بعض المتخرجين تم توزيعهم في العاصمة الخرطوم لتأمين المقار الحيوية، عقب سقوط نظام البشير.

وذكرت تقارير دولية عدة حول هذا الصدد أن في كثير من الأحيان، يتم توظيف جنود سودانيين من قبل القوات السعودية والإماراتية، وبالتالي يتم استخدامهم في الخطوط الأمامية في المعارك .

ولقي مئات من الجنود السودانيين مصرعهم منذ مشاركته في تحالف عاصمة الحزم التي تقوده السعودية على أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية وتحديدًا على جبهة ميدي.