القبض على متورط في هجوم 8 رمضان على ساحة الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر عن تحصل الاستخبارات العسكرية على قائمة بها 180 شخصا شاركوا في الهجوم الدامي على المعتصمين يوم الاثنين، وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على احد المتورطين وهو طالب جامعي ينتمي لقوات غير نظامية تابعة لنائب الرئيس المخلوع، الأسبق علي عثمان محمد طه، والذي اعترف بأن الأوامر تقضي بفض الاعتصام بإطلاق النار ودهس المعتصمين واغتيال الضباط وذكرت العربية أن السلطات السودانية بمطار الخرطوم ضبطت شحنة عبارة عن 12 طن من قنابل الغاز المسيل للدموع قادمة على متن طائرة إثيوبية مستأجرة. المادة السابقة تفجيرات الفجيرة سيناريوهات متعددة .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق15مايو 2019م

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