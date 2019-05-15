7 بنود باتفاق "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري بالسودان

أعلنت قوى "الحرية والتغيير" التي تضم تجمع المهنيين السودانيين المسؤول عن العديد من المظاهرات التي أدت لإسقاط نظام الرئيس السوداني، عمر البشير من السلطة، توصلها لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لمناقشة "الأجندة العالقة" في رؤية المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد.

ونشر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بفيسبوك، 7 بنود اتفق عليها الطرفان خلال الاجتماع، مساء الثلاثاء، هي:

1- تكون الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات.

2- تخصص الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لملف وقف الحرب والوصول للسلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان.

3- تشكيل مجلس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، بحيث يكون بصلاحيات تنفيذية كاملة ويتم اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

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4- تشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية ٣٠٠ شخص، يتم اختيار ثلثيه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم تعيين الثلث من القوى الأخرى التي لم تكن جزءاً من النظام وبالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي.

5- تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين يوم ١٣ مايو ٢٠١٩، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسط الثوار والقوات المسلحة ومئات من الجرحى.

6- تشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة.

7- تشكيل لجنة مشتركة من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للإشراف على وتنسيق اللجنتين أعلاه وتمليك الحقائق كاملة لجماهير الشعب السوداني العظيم.