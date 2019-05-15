هفوة إخراجية جديدة في "صراع العروش"

شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل بموسمه الأخير مشهدا مؤثرا تمثل بلقاء جيمي وسيرسي بعد غياب طويل.
المشهد الذي جمع الاثنين وهما يتعانقان قبل أن يسحقهما الركام بفترة قصيرة، ظهر به جيمي وهو يعانق شقيقته بيده اليمنى، والتي فقدها بطريقة مروعة في الموسم الثالث.
اللقطة والتي لم تعرض وإنما كانت خلف الكواليس، الأمر الذي دفع مستخدمي "تويتر" بضرورة تفادي هذا الخطأ الواضح، على الأقل في عرض الحلقة.
وعلق صاحب الحساب "Tati"، قائلا: "لقد نسينا تقريباً أن جيمي فقد يده اليمنى في الموسم الثالث".
وغرد آخر بطريقة ساخرة، قائلا: "لقد نبتت يد جيمي لانستر من جديد".
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